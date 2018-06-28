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Су-30 получили радиоэлектронный щит

ВКС России укомплектуют истребители новейшими станциями подавления
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российские истребители Су-30СМ оснастят новейшими станциями радиоэлектронного подавления САП-518. Такое решение было принято Военно-космическими силами (ВКС) по итогам изучения сирийского опыта. Эти системы способны защитить самолеты от зенитных и авиационных ракетных комплексов. Они создают помехи средствам самонаведения, сбивая ракеты с траектории. По мнению военных экспертов, подобные комплексы значительно повысят живучесть российских истребителей.

Как рассказали «Известиям» в Главном штабе ВКС, по результатам операции в Сирии было принято решение до конца 2018 года оснастить все многоцелевые истребители Су-30СМ станциями постановки помех САП-518. Эта система поступает на вооружение в рамках масштабной программы модернизации и технического переоснащения авиапарка ВКС.

Станция активных помех индивидуальной защиты САП-518 создана Калужским научно-исследовательским радиотехническим институтом. Она предназначена для защиты самолета от поражения современными и перспективными ракетами класса «поверхность–воздух» и «воздух–воздух». Система особенно эффективна против ракет с активными радиолокационными системами самонаведения. Также она создает активные помехи радиолокационным станциям (РЛС) самолетов, наземным и корабельным комплексам ПВО.

При создании САП-518 были применены самые современные достижения радиоэлектроники, в том числе мощные широкополосные активные антенные решетки. САП-518 размещается в двух подвесных контейнерах, которые устанавливаются на крыльях самолета. В одном контейнере находится приемник для определения частоты излучающего сигнала. Во втором — устройство цифровой радиочастотной памяти с передатчиком для формирования сигнала помехи.

САП-518 позволяет выбирать наиболее опасные цели и формировать оптимальные программы для их эффективного подавления. В устройстве используется так называемая технология цифровой радиочастотной памяти (ЦРЧП). Многоканальные устройства запоминания способны получать и хранить копии сотни радиочастотных сигналов. Поэтому ЦРЧП способна генерировать ложные цели, которые трудно отличить от настоящих. Смоделированные сигналы фактически представляют собой радиопортреты целей различных типов. Фактически ЦРЧП занимается дезинформацией противника. В итоге он вынужден тратить существенные ресурсы на отслеживание ложных целей, что значительно снижает эффективность систем наведения.

Установка на Су-30 передовых станций радиоэлектронного подавления многократно повысит живучесть самолета в зонах действия систем ПВО, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Основное назначение САП-518 — индивидуальная защита самолета, — рассказал Алексей Леонков. — Система работает по принципу антирадара. То есть постоянно выдает локаторам противника искаженную информацию: отражает сигнал с задержкой, путает измерение дальности до объекта, скорость и угловое положение. Это мешает РЛС обнаруживать цели, определять их параметры и формировать необходимые данные для систем вооружения.

Су-30 — российский двухместный многоцелевой истребитель поколения «4+». На самолетах этого типа отрабатывается концепция применения мощных средств РЭБ. Боевой опыт работы модулей РЭБ для Су-30 показал возможность нейтрализации не только отдельных радаров истребителей, а целых комплексов ПВО под управлением интегрированных систем.

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