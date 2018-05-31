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National Interest сравнил истребители Су-35 и Су-57

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 в скором времени вряд ли заменит Су-35 поколения 4++ в Воздушно-космических силах России, так как характеристики второго самолета давно подтверждены на практике. Такое мнение содержится в статье издания The National Interest.

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Автор материала проводит сравнение российских истребителей и заключает, что у «Су-57 не будет особо яркого будущего».

В публикации говорится, что Су-35 на сегодняшний день является «самым мощным» российским истребителем и может наносить ощутимые удары по наземным целям, хотя и создан для ведения действий в воздухе.

Кроме того, истребитель четвертого поколения давно подтвердил свои возможности. Су-57 создан благодаря «системам, разработанных для Су-35», отмечает автор.

Отмечается также, что радиолокационная станция, установленная на Су-57, сравнима с оборудованием Су-35, заключает автор статьи, передает «Федеральное агентство новостей».

The National Interest неоднократно публиковало статьи, посвященные российским вооружениям.

Так, по данным издания, «вооруженная до зубов» Калининградская область является самым страшным кошмаром НАТО, а высокоточный российский авиационный ракетный комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире. 

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