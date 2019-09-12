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Названный в честь 19-летнего Героя РФ корвет строят на Амурском заводе

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На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре прошла торжественная церемония спуска на воду третьего серийного корвета проекта 20380. Корабль носит имя «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

Напомним, 19-летний матрос Тихоокеанского флота в 2010 году во время срочной службы на эсминце «Быстрый» ценой собственной жизни предотвратил крупную аварию и спас от возможной гибели 348 человек экипажа.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», корвет оборудован новой радиолокационной станцией, которая позволяет засекать даже небольшие беспилотники, летящие над самой водой. Эта техника и дальнобойная система ПВО «Редут» делают корабль практически неуязвимым для атак с воздуха.

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