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Российский флот усилят десятью атомными подлодками

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Фото: РИА Новости
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Десять серийных атомных подводных крейсеров проектов 955А «Борей» и 885М «Ясень» планируется передать на вооружение флота до 2024 года, сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко в понедельник, 9 сентября.

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«Количество передаваемых флоту атомных подводных лодок будет увеличено, решение об этом принято. Мы ожидаем получения 10 атомных подводных крейсеров проектов 955А и 885М до 2024 года», — приводит его слова «РИА Новости».

Подлодки класса «Борей» несут на борту до 16 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет Р-30 «Булава-30» с радиусом действия более 9 тыс. км. Каждая из них оснащена разделяющимися головными блоками мощностью по 150 кт.

Подводные лодки проекта 885М «Ясень» — серия российских многоцелевых атомных подводных лодок c крылатыми ракетами четвертого поколения. В проект, в частности, входят субмарины «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск».

Водоизмещение подлодок — 13,8 тыс. т, глубина погружения — 520 м, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводная скорость — 31 узел. На вооружении субмарин находятся мины, торпеды 533 мм, крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

По оценке американского издания The National Interest, подлодка «Казань» данного проекта станет самой грозной вражеской субмариной для флота США.

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