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Минобороны показало видео применения «Кинжалов» на Камчатке

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Фото: Стоп-кадр видео
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Минобороны России в пятницу, 6 сентября, опубликовало видео отражения воздушной атаки условного противника кораблями Тихоокеанского флота. Ролик доступен на YouTube-аккаунте военного ведомства.

Стрельбы проходили в Охотском море. Корабли ТОФ выполнили 20 ракетных пусков по ракетам-мишеням. В учениях также были задействованы истребители МиГ-31, которые отработали перехват ракет.

В составе тактической группы находились флагман флота крейсер «Варяг», большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Быстрый», а также корвет «Совершенный».

Так, «Варяг» защищался при помощи корабельных ПВО «Оса» и С-300Ф «Форт», эсминец отбивался при помощи системы «Ураган», а БПК оборонялись зенитными ракетами комплексов «Кинжал».

Гиперзвуковой авиакомплекс «Кинжал» оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, которая обеспечит нанесение ударов по целям на дальности более 2 тыс. км без захода в зону противовоздушной обороны.

Ранее в августе возможности «Кинжала» продемонстрировали на конкурсе «Авиадартс».

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