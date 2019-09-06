Турция испытала крылатую ракету для уничтожения бункеров

Турция впервые провела испытания крылатой ракеты собственного производства SOM-B2, которая может быть использована для уничтожения бетонных укреплений вроде бункеров. Об этом сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк в своем Twitter в пятницу, 6 сентября.

Он отметил, что снаряд разработали инженеры TÜBİTAK SAGE, работами руководило управление оборонной промышленности Турции.

GURUR GÜNÜMÜZ!@SavunmaSanayii öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından @TSKGnkur için geliştirilen Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. 🎯🇹🇷 pic.twitter.com/LAUqgMxrQI — Mustafa Varank (@varank) September 5, 2019

В августе сообщалось, что Украина и Турция создали предприятие в сфере высокоточного оружия. Их главная цель — объединение усилий для серийного производства высокоточного оружия для собственных армий.