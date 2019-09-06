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Турция испытала крылатую ракету для уничтожения бункеров

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Фото: twitter.com/varank
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Турция впервые провела испытания крылатой ракеты собственного производства SOM-B2, которая может быть использована для уничтожения бетонных укреплений вроде бункеров. Об этом сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк в своем Twitter в пятницу, 6 сентября.

Он отметил, что снаряд разработали инженеры TÜBİTAK SAGE, работами руководило управление оборонной промышленности Турции.

В августе сообщалось, что Украина и Турция создали предприятие в сфере высокоточного оружия. Их главная цель — объединение усилий для серийного производства высокоточного оружия для собственных армий.

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