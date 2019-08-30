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Российских военных начали вооружать пистолетами «Удав»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Новейший российский пистолет «Удав» уже начал поставляться в войска, сообщил индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов в эфире «России-24» в пятницу, 30 августа.

«Сейчас мы прошли государственные испытания, идет поставка в войска» — цитирует специалиста ТАСС.

Как напомнил Абрамов, конструктору «Удава» Ивану Козлову всего 26 лет.

«Удав» является полностью российской разработкой и собирается из отечественных комплектующих. Магазин самозарядного пистолета калибра 9 мм рассчитан на 18 патронов, что на 10 больше, чем у Макарова. Специально для «Удава» были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.

Ожидается, что в этом году будет представлена и гражданская версия пистолета, ориентированная на спортсменов-стрелков.

Ранее в мае сообщалось, что в России началась разработка новой штурмовой винтовки. Этому поспособствовало, в частности, создание нового пистолета «Удав».

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