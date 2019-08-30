Российских военных начали вооружать пистолетами «Удав»
Новейший российский пистолет «Удав» уже начал поставляться в войска, сообщил индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов в эфире «России-24» в пятницу, 30 августа.
«Сейчас мы прошли государственные испытания, идет поставка в войска» — цитирует специалиста ТАСС.
Как напомнил Абрамов, конструктору «Удава» Ивану Козлову всего 26 лет.
«Удав» является полностью российской разработкой и собирается из отечественных комплектующих. Магазин самозарядного пистолета калибра 9 мм рассчитан на 18 патронов, что на 10 больше, чем у Макарова. Специально для «Удава» были разработаны два новейших патрона — дозвуковой и повышенной пробиваемости.
Ожидается, что в этом году будет представлена и гражданская версия пистолета, ориентированная на спортсменов-стрелков.
Ранее в мае сообщалось, что в России началась разработка новой штурмовой винтовки. Этому поспособствовало, в частности, создание нового пистолета «Удав».