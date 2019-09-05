Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска

Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

«Оружие производилось на предприятии, которое раньше называлось «Ленинская кузница» и на момент событий, о которых я говорю, принадлежало бывшему президенту Украины Петру Порошенко», — приводит его слова «РИА Новости» в четверг, 5 сентября.

Как пояснил Новиков, изначально оружие предназначалось для вооруженных сил Нигерии.

УАГ-40 — украинская разработкой в области вооружений по стандартам НАТО. Автоматический станковый гранатомет калибра 40-мм предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника в открытых окопах и за естественным рельефом местности.

В августе сообщалось, что Украина и Турция создали предприятие в сфере высокоточного оружия. Их главная цель — объединение усилий для серийного производства высокоточного оружия для собственных армий.