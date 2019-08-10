Российские летчики задействовали на соревнованиях авиакомплекс «Кинжал»

Авиакомплекс «Кинжал», а также истребитель Су-57 обеспечили прикрытие действий ударной авиации при розыгрыше тактического эпизода «Авиамикс» на конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр игр.

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.

2 августа военный вертолет Ми-28Н группы «Беркуты» потерпел аварию на полигоне «Дубровичи» в Рязанской области. В Министерстве обороны заявили, что причина катастрофы носит технический характер. Инцидент произошел во время показательных полетов на военно-авиационном празднике «Авиамикс». Группа боевых машин демонстрировала фигуры высшего пилотажа, когда один из тройки вертолетов начал внезапное снижение и столкнулся с землей.

Пятые Армейские международные игры, проходящие под эгидой Минобороны России, начались 3 августа.

В них участвует более 5 тыс. военных 36 армий, которые примут участие в 32 конкурсах на 25 полигонах в 10 странах. Площадки для их проведения предоставили Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Иран, Индия, Китай, Монголия, Казахстан и Узбекистан.

Авиакомплекс «Кинжал» оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, которая обеспечит нанесение ударов по целям на дальности более 2 тыс. км без захода в зону противовоздушной обороны противника.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.