«Князь» моря сего: новый подводный крейсер пополнит Тихоокеанский флот

Россия наращивает стратегические ядерные силы на востоке. В ближайшее время производители передадут в состав Тихоокеанского флота ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег». Базироваться новая подлодка будет на Камчатке. Изначально ее хотели отправить в состав Северного флота, но планы Минобороны изменились. Для субмарины уже подготовлен тихоокеанский экипаж, который переброшен в Северодвинск для приемки корабля у судостроителей, рассказали «Известиям» источники в Главкомате ВМФ и на Тихоокеанском флоте (ТОФ).

Десять подлодок

Серия ракетоносцев четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А» призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России. Согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ планируется построить десять таких субмарин.

Три из них — «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» — уже вошли в состав ВМФ. Первый подводный крейсер пополнил состав Северного флота, а два других — ТОФ. Ожидается, что четвертая подлодка — «Князь Владимир» — поступит на Северный флот уже в нынешнем году.

Согласно контракту, субмарину «Князь Олег» должны сдать флоту в 2020-м. В итоге в составе ТОФ будет три новейших «Борея» и ракетный крейсер «Рязань» проекта 667БДР «Кальмар», который перебросили с Северного флота в 2008 году.

Скорее всего, оба флота получат по пять новейших подводных ракетных крейсеров, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— «Бореи» — самые современные подводные крейсеры стратегического назначения (РПКСН) отечественного флота, — прокомментировал «Известиям» эксперт. — Причем в строительстве подводных лодок четвертого поколения мы опережаем Америку. В США атомные субмарины типа «Колумбия» (USS Columbia) только разрабатываются. Ожидается, что они поступят на вооружение американских ВМС только через несколько лет.

Неизбежное возмездие

«Бореи» смогут успешно действовать как на северном, так и на тихоокеанском театре военных действий, считает председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга, капитан первого ранга запаса Игорь Курдин.

— В СССР стратегические атомные ракетоносцы, отвечающие за удар возмездия в случае нападения на нашу страну, старались делить приблизительно поровну между Северным и Тихоокеанским флотом, — рассказал он «Известиям». — После распада Советского Союза ситуация изменилась. Если Северный флот, пусть и не без потерь, сохранил группировку РПКСН в 1990-е годы, то на Тихом океане остался всего один такой крейсер — «Георгий Победоносец», который был построен еще в 1980-е годы. С тех пор тихоокеанцы отстают по количеству подводных крейсеров от североморцев. Поэтому усиление стратегических ядерных сил на востоке страны давно назревало.

Держать мощный «ракетный кулак» в Тихом океане стратегически важно. База АПЛ, расположенная в камчатском городе Вилючинск, всегда ценилась подводниками за удобное географическое расположение. Выйдя из нее, субмарина сразу оказывается в океане, что дает возможность незаметно и безопасно попасть в район боевого дежурства или патрулирования. Подлодки Северного флота, покидающие базы в Гаджиево или Северодвинске, ждет длительный переход по Баренцеву морю, что ограничивает их маневр, а следовательно, делает более предсказуемыми и уязвимыми.

Немаловажно и то, что подлетное время ракет, выпущенных по вероятному противнику из района Камчатки, значительно меньше, чем у стартующих из Баренцева моря. Такие характеристики делают ответный удар корабля ТОФ более опасным для врага, отметил военный эксперт.

Уникальный ракетоносец

«Бореи» несут на борту до 16 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет Р-30 «Булава-30» с радиусом действия более 9 тыс. км. Каждая из них оснащена разделяющимися головными блоками мощностью по 150 кт. Таким образом, одним полным залпом «Борей-А» может стереть с лица земли несколько десятков важных целей — от военных или морских баз до целых городов.

«Князь Олег», второй после «Князя Владимира», модернизированный ракетоносец проекта «Борей-А». Подводные крейсеры серии «А» внешне отличаются от классических «Бореев».

За рубкой «Князя Владимира» нет так называемого горба — ракетной пусковой платформы. Пропали и характерные выступы перед рубкой, в которых предположительно установлены гидроакустические системы первых «Бореев». Кроме того, обводы носовой оконечности корабля стали более обтекаемыми и стремительными.

Поменялась и надстройка субмарины. У первых «Бореев» она была скошенной: передняя ее часть, если смотреть сбоку, ближе к палубе сужалась. У «Князя Владимира» рубка получила традиционный для отечественных подлодок профиль.

«Князь Олег» тоже будет внешне отличаться от своего предшественника. Но окончательный вид последующих подлодок серии «А» выберут после всесторонних сравнительных испытаний этих двух кораблей.

Ранее командование ВМФ отмечало, что модернизированные подлодки проекта «Борей-А» станут более бесшумными и маневренными, а также получат улучшенные системы управления оружием. Кроме того, им станет легче удерживаться на глубине.

Минобороны сейчас активно укрепляет оборону Арктики и Дальнего Востока. Особое внимание уделяется Камчатке, где расположена главная база стратегических ракетоносцев Вилючинск. Скоро Севморпуть начнут патрулировать современные бомбардировщики Су-34. На их вооружении — противокорабельные ракеты Х-35У, которые могут пустить на дно даже большой боевой корабль противника. На Камчатке готовятся развернуть самолеты-перехватчики МиГ-31, которые прикроют северное стратегическое направление.

В Арктике создают маневренные отряды береговых ракетных комплексов «Бастион». Такие группы, усиленные морской пехотой, могут в автономном режиме патрулировать безлюдные северные территории на протяжении нескольких месяцев. Технические возможности «Бастиона» позволяют надежно защитить от десанта противника побережье протяженностью в сотни километров. Для того чтобы развернуть противокорабельные ракеты, потребуются считаные минуты. Первые такие отряды уже сформированы в береговых войсках ТОФ.