А теперь негорбатый: Атомные ракетоносцы меняют внешний вид ради скорости и бесшумности

Стратегические атомные ракетоносцы проекта 955 «Борей» получили новый внешний вид. Первой обновленной лодкой стал «Князь Владимир», испытания которого сейчас подходят к концу. По словам источников «Известий» в военном ведомстве, на атомоходе была переделана надстройка, обводы носовой оконечности стали более обтекаемыми, но главное — исчез «горб» ракетной пусковой платформы. Такие изменения улучшают ходовые качества «Князя Владимира», а также повышают его бесшумность при движении под водой. Не исключено, что трансформации лодок проекта 955 будут происходить и дальше.

Внешний вид первого «Борея-А» кардинально отличается от его предшественников «Юрия Долгорукого», «Александра Невского» и «Владимира Мономах». Первое, что бросается в глаза, — отсутствие за рубкой «Князя Владимира» так называемого горба ракетной пусковой платформы. Нет и характерных выступов перед рубкой, в которых предположительно установлены гидроакустические системы первых «Бореев». Кроме того, обводы носовой оконечности корабля стали более обтекаемыми.

Поменялся и внешний вид надстройки. У первых «Бореев» она была скошенной: передняя ее часть, если смотреть сбоку, ближе к палубе сужалась. У «Князя Владимира» рубка получила традиционный профиль.

Справка «Известий» «Князь Владимир» — четвертый атомоход проекта 955 «Борей» и первый модернизированный крейсер серии «Борей-А». Он спроектирован ЦКБ «Рубин» и принадлежит к четвертому поколению атомных подлодок. Официальная церемония закладки субмарины состоялась летом 2012 года, тогда же она получила имя в честь великого князя Владимира Святославовича, крестившего Русь. Подлодка строилась пять лет, и в нынешнем году ее планируется принять в состав Северного флота. «Борей» способен нести до 16 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет морского базирования Р-30 «Булава-30». Длина субмарины составляет 170 м, ширина — 13,5 м, водоизмещение — 24 т. Предельная глубина погружения лодки 480 м, скорость в подводном положении — 29 узлов. Автономность плавания — 90 суток. Экипаж 107 человек, в том числе 55 офицеров. Стоимость первого корабля проекта — 23 млрд рублей.

Следующий за «Князем Владимиром» «Борей-А» «Князь Олег» тоже получит уникальный профиль. Окончательный внешний вид последующих подлодок серии А будет выбран после всесторонних сравнительных испытаний двух кораблей. Более удачный вариант подлодки продолжит серию, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Флагман перевооружения

В советском ВМФ внешний вид крупных подлодок и кораблей океанской зоны в ходе их производства нередко сильно менялся. Как правило, это было связано с тем, что на последующие корабли серий устанавливалась новая аппаратура или вооружение.

Примером тому могут стать тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан»: на головном корабле серии «Киров» были установлены две артустановки АК-100, а на других трех крейсерах — по одной АК-130. Зенитные ракетные комплексы самообороны «Ока» поменяли на «Кинжалы». Изменения коснулись и других боевых систем, что в итоге сильно повлияло на внешний вид этих кораблей.

Отличие внешнего вида головного корабля от последующих в серии — обычная практика, считает контр-адмирал, экс-командир атомной подводной лодки, Герой России Всеволод Хмыров.

— Головной корабль проекта в первую очередь используется для обкатки тех или иных видов вооружения и технологий, — пояснил он «Известиям». — После испытаний корабля и оружия вносятся конструктивные изменения в системы обеспечения, связи и вооружения. Контрактом допускается, что флагман может отличаться от следующих серийных кораблей, что зачастую и происходит. Надо понимать, что военные корабли, в том числе подводные лодки, строятся по уникальным проектам. Они не штампуются, как гражданские суда на конвейере.

Визуальные изменения внешнего вида подводной лодки — это трансформация легкого корпуса. Его геометрия, например, обводы, обычно меняются после того, как на лодку установят новую систему наблюдения, антенны или модернизируют систему вооружения. В то же время конструктивных изменений могло и не быть, просто корпус лодки «зализали» для улучшения мореходных характеристик, отметил Всеволод Хмыров.

Изменения могут быть связаны и с тем, что закончился советский задел готовых конструктивных элементов подлодок проекта 971 «Щука-Б», которые использовались при строительстве первых «Бореев». В частности, для «Юрия Долгорукого» использовались конструкции, оставшиеся от так и не построенной «щуки» К-137 «Кугуар».

Долгий путь

Модернизация лодок — необходимый шаг. Со дня закладки первого «Борея» «Юрий Долгорукий» прошло 23 года. За это время появилась новая аппаратура, сменилась элементная база, проведены новые исследования в области гидродинамики. Учитывать это при строительстве следующих кораблей просто необходимо.

Судя по внешнему виду вышедшего в море «Борея-А», многолетние наработки были использованы в полной мере. Правда, сейчас о тактико-технических характеристиках «Князя Владимира» практически ничего не известно. Ранее командование ВМФ отмечало, что «Борей-А» будет отличаться от своих предшественников большей бесшумностью, улучшенными системами управления оружием и более высокой маневренностью. Кроме того, ему будет легче удерживаться на глубине.

Серия атомных подлодок четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А» призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России. Согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ планируется построить восемь субмарин. Три из них — «Александр Невский», «Юрий Долгорукий» и «Владимир Мономах» — уже вошли в состав флота. Еще одна — «Князь Владимир» — поступит в ВМФ в этом году.