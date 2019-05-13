А теперь негорбатый: Атомные ракетоносцы меняют внешний вид ради скорости и бесшумности
Стратегические атомные ракетоносцы проекта 955 «Борей» получили новый внешний вид. Первой обновленной лодкой стал «Князь Владимир», испытания которого сейчас подходят к концу. По словам источников «Известий» в военном ведомстве, на атомоходе была переделана надстройка, обводы носовой оконечности стали более обтекаемыми, но главное — исчез «горб» ракетной пусковой платформы. Такие изменения улучшают ходовые качества «Князя Владимира», а также повышают его бесшумность при движении под водой. Не исключено, что трансформации лодок проекта 955 будут происходить и дальше.
Внешний вид первого «Борея-А» кардинально отличается от его предшественников «Юрия Долгорукого», «Александра Невского» и «Владимира Мономах». Первое, что бросается в глаза, — отсутствие за рубкой «Князя Владимира» так называемого горба ракетной пусковой платформы. Нет и характерных выступов перед рубкой, в которых предположительно установлены гидроакустические системы первых «Бореев». Кроме того, обводы носовой оконечности корабля стали более обтекаемыми.
Поменялся и внешний вид надстройки. У первых «Бореев» она была скошенной: передняя ее часть, если смотреть сбоку, ближе к палубе сужалась. У «Князя Владимира» рубка получила традиционный профиль.
Следующий за «Князем Владимиром» «Борей-А» «Князь Олег» тоже получит уникальный профиль. Окончательный внешний вид последующих подлодок серии А будет выбран после всесторонних сравнительных испытаний двух кораблей. Более удачный вариант подлодки продолжит серию, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.
Флагман перевооружения
В советском ВМФ внешний вид крупных подлодок и кораблей океанской зоны в ходе их производства нередко сильно менялся. Как правило, это было связано с тем, что на последующие корабли серий устанавливалась новая аппаратура или вооружение.
Примером тому могут стать тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан»: на головном корабле серии «Киров» были установлены две артустановки АК-100, а на других трех крейсерах — по одной АК-130. Зенитные ракетные комплексы самообороны «Ока» поменяли на «Кинжалы». Изменения коснулись и других боевых систем, что в итоге сильно повлияло на внешний вид этих кораблей.
Отличие внешнего вида головного корабля от последующих в серии — обычная практика, считает контр-адмирал, экс-командир атомной подводной лодки, Герой России Всеволод Хмыров.
— Головной корабль проекта в первую очередь используется для обкатки тех или иных видов вооружения и технологий, — пояснил он «Известиям». — После испытаний корабля и оружия вносятся конструктивные изменения в системы обеспечения, связи и вооружения. Контрактом допускается, что флагман может отличаться от следующих серийных кораблей, что зачастую и происходит. Надо понимать, что военные корабли, в том числе подводные лодки, строятся по уникальным проектам. Они не штампуются, как гражданские суда на конвейере.
Визуальные изменения внешнего вида подводной лодки — это трансформация легкого корпуса. Его геометрия, например, обводы, обычно меняются после того, как на лодку установят новую систему наблюдения, антенны или модернизируют систему вооружения. В то же время конструктивных изменений могло и не быть, просто корпус лодки «зализали» для улучшения мореходных характеристик, отметил Всеволод Хмыров.
Изменения могут быть связаны и с тем, что закончился советский задел готовых конструктивных элементов подлодок проекта 971 «Щука-Б», которые использовались при строительстве первых «Бореев». В частности, для «Юрия Долгорукого» использовались конструкции, оставшиеся от так и не построенной «щуки» К-137 «Кугуар».
Долгий путь
Модернизация лодок — необходимый шаг. Со дня закладки первого «Борея» «Юрий Долгорукий» прошло 23 года. За это время появилась новая аппаратура, сменилась элементная база, проведены новые исследования в области гидродинамики. Учитывать это при строительстве следующих кораблей просто необходимо.
Судя по внешнему виду вышедшего в море «Борея-А», многолетние наработки были использованы в полной мере. Правда, сейчас о тактико-технических характеристиках «Князя Владимира» практически ничего не известно. Ранее командование ВМФ отмечало, что «Борей-А» будет отличаться от своих предшественников большей бесшумностью, улучшенными системами управления оружием и более высокой маневренностью. Кроме того, ему будет легче удерживаться на глубине.
Серия атомных подлодок четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А» призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России. Согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ планируется построить восемь субмарин. Три из них — «Александр Невский», «Юрий Долгорукий» и «Владимир Мономах» — уже вошли в состав флота. Еще одна — «Князь Владимир» — поступит в ВМФ в этом году.