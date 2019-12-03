«Нам будет о чем рассказать мировому научному сообществу»

Российские исследователи планируют уточнить положение Южного магнитного полюса -— условной точки на поверхности планеты, в которой магнитное поле Земли направлено строго вверх. Эти работы входят в число задач Антарктической экспедиции, посвященной 200-летию открытия адмиралами Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна. Первое судно кругосветки отправится в полугодовой рейс из Кронштадта 3 декабря. В ходе экспедиции планируется использовать только российское оборудование для гидрографических и гидрологических исследований, рассказал «Известиям» главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов. Главком ВМФ подчеркнул, что выполнение запланированного объема научных исследований позволит укрепить авторитет российского флота на международном уровне.

— Николай Анатольевич, сегодня состоятся проводы океанографического исследовательского судна ВМФ России «Адмирал Владимирский» в Антарктическую экспедицию. Расскажите, пожалуйста, как возникла идея кругосветки?

— Российский флот, а затем и Военно-морской флот России на протяжении веков занимал лидирующие позиции в освоении морей и океанов. Эти позиции продолжают укрепляться и сегодня. В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу было спланировано проведение кругосветной океанографической экспедиции с декабря 2019 по июнь 2020 года . Посвящена она 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф. Крузенштерна. Наша кругосветка продолжит традиции отечественного мореплавания. План экспедиции был тщательно проработан Главным командованием ВМФ.

Антарктика_1 Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Какие суда, помимо «Адмирала Владимирского», примут участие в экспедиции?

— Первым сегодня из Кронштадта выйдет океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский». В ходе экспедиции на определенных участках маршрута к нему присоединятся гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь» . Маршрут экспедиции спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января следующего года, «Адмирал Владимирский» и «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где пройдут памятные мероприятия.

— По какому маршруту пройдут суда?

— Путь «Адмирала Владимирского» пройдет через Атлантический океан к Антарктиде, а потом обратно через Южный, Индийский океан и Средиземное море. Ему предстоит преодолеть расстояние свыше 40 тыс. миль. Все суда посетят порты иностранных государств по маршруту следования — среди них Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Мессина, порт Виктория и Лимассол и многие другие. О заходах в эти порты мы будем своевременно информировать СМИ и общественность.

Антарктика_2 Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Каковы основные цели экспедиции?

— Они по-настоящему масштабные. В соответствии с международными обязательствами Российской Федерации по созданию и поддержанию на уровне современности международных навигационных карт, в ходе экспедиции предусматривается выполнение гидрографических работ (съемка рельефа дна, топографическая съемка, наблюдения за уровнем моря) в море Беллинсгаузена. Материалы этих работ позволят переиздать российскую навигационную морскую карту INT9172 издания 1998 года. Данные по маршрутным промерам будут использованы для уточнения информации на навигационных морских картах всех морей и океанов .

В море Дюрвиля (окраинное море тихоокеанского сектора Южного океана. — «Известия») планируется выполнить работы по уточнению местоположения Южного магнитного полюса. Перед экипажами судов стоит задача получить большой объем океанографических и гидрографических исследований. В ходе кругосветной океанографической экспедиции планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, что позволит существенно пополнить базы климатических данных. Уверен, что выполнение запланированного объема научных исследований позволит еще более укрепить авторитет ВМФ России на международном уровне.

Антарктика_3 Море Беллинсгаузена Фото: Global Look Press/NASA

— Какое оборудование будет использоваться в ходе исследований?

— Прежде всего исключительно российское, предназначенное для гидрографических и гидрологических исследований. С этой целью суда – участники экспедиции прошли ремонт и соответствующее дооснащение системами навигации, связи, новыми эхолотами. Каждое из судов-участников провело испытание этого оборудования в море в рамках подготовки к экспедиции. Экипажи подготовлены к грамотной эксплуатации техники на борту судов.

— Какими научными организациями будут обработаны и проанализированы полученные в ходе исследований и измерений данные?

— Все полученные в ходе экспедиции данные будут анализироваться управлением навигации и океанографии Минобороны РФ, гидрографической службой ВМФ во взаимодействии с профильными научными организациями . Анализ полученной информации начнется сразу по прибытии судов в пункты базирования. Это большая и кропотливая работа. Мы ее выполняем всегда, после завершения походов гидрографических судов, которые осуществляются регулярно и во всех широтах. После завершения анализа данных результаты будут опубликованы. Нам будет о чем рассказать в год 200-летия открытия Антарктиды и 250-летия со дня рождения И.Ф. Крузенштерна мировому научному сообществу.

Антарктика_4 Море Дюрвиля Фото: REUTERS/Pauline Askin

— Кто, помимо ученых и экипажа судна, будет принимать участие в экспедиции?