Россию включили в список стран с самым мощным флотом

Американское издание The National Interest назвало пять самых мощных военно-морских флотов в мире. В список вошли США, Китай, Россия, Великобритания и Япония.

На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки. Кроме того, присутствие американских военных обеспечено в Тихом, Атлантическом, Индийском океанах, а также Средиземном море и Персидском заливе. При этом с точки зрения рабочей силы американские ВМС также впереди — в них задействованы порядка 109 тыс. человек.

Далее в рейтинге расположен флот Китая, который быстро развивается и насчитывает порядка более 130 военных кораблей, в числе которых авианосец, три десантных судна, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь атомных и 52 дизельные подлодки.

Замкнул тройку лидеров Военно-морской флот (ВМФ) России. Автор материала указывает, что после распала СССР российский флот находился в некотором упадке, однако сейчас Москва активно модернизирует суда, а также строит новые.

В составе российского флота 79 крупных кораблей, в том числе авианосец, пять крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.

На четвертом месте оказался ВМФ Великобритании. Издание отмечает, что британские ВМС в последние годы заметно сократились, но все же имеют на вооружении 33,4 тыс. военнослужащих, три крупных десантных корабля, 19 фрегатов и эсминцев, 7 атомных подводных лодок и четыре субмарины с баллистическими ракетами.

Замкнули пятерку Морские силы самообороны Японии, в составе которых 114 кораблей, и основы которых составляют 46 эсминцев.

Впервые статья издания появилась несколько лет назад.

В августе американские специалисты сравнились российский флот с американским, отметив, что они являются полными противоположностями. В то время как ВМС США опираются на эсминцы и другие крупные корабли, козырем России становятся современные малые ракетные корабли вроде «Смерча», недавно прошедшего испытания, корветы и модернизированные дизель-электрические подлодки вроде новой «Лады».