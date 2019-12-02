В США оценили советский супер-танк на случай ядерной войны

Американское издание The National Interest обратило внимание на уникальную советскую разработку танка под кодовым названием «Объект 279».

Тяжелый 60-тонный прототип создан в 1950-х годах как машина, способная вести бои даже после ядерного взрыва.

Издание отмечает, что танк обладал рядом особенностей, в том числе он был блюдцевидной формы, чтобы иметь возможность выстоять при любых взрывах. Толщина его брони составляла 269 мм.

Чтобы тяжелая машина не проваливалась на дорогах, ее снабдили четырьмя гусеницами и мощным двигателем в 1000 лошадиных сил. На вооружении у «Объекта 279» стояли 130-миллиметровая нарезная пушка и 14,5-миллиметровй пулемет.

Однако СССР быстро пришел к пониманию нецелесообразности производства тяжелых танков и отдал предпочтение более легким и маневренным Т-34 и Т-72, заключает NI.

1 декабря американские эксперты вспомнили самое странное, на их взгляд, советское оружие. В список вошли автоматы, созданные по схеме буллпап.