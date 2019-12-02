Прямой эфир

В США оценили советский супер-танк на случай ядерной войны

0
Фото: commons.wikimedia.org/Serguei S. Dukachev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американское издание The National Interest обратило внимание на уникальную советскую разработку танка под кодовым названием «Объект 279».

Остров попавших в корабли: танки теперь могут топить флот противника
Модернизированные Т-80 усилят ударную мощь группировки на Сахалине

Тяжелый 60-тонный прототип создан в 1950-х годах как машина, способная вести бои даже после ядерного взрыва.

Издание отмечает, что танк обладал рядом особенностей, в том числе он был блюдцевидной формы, чтобы иметь возможность выстоять при любых взрывах. Толщина его брони составляла 269 мм.

Чтобы тяжелая машина не проваливалась на дорогах, ее снабдили четырьмя гусеницами и мощным двигателем в 1000 лошадиных сил. На вооружении у «Объекта 279» стояли 130-миллиметровая нарезная пушка и 14,5-миллиметровй пулемет.

Однако СССР быстро пришел к пониманию нецелесообразности производства тяжелых танков и отдал предпочтение более легким и маневренным Т-34 и Т-72, заключает NI.

1 декабря американские эксперты вспомнили самое странное, на их взгляд, советское оружие. В список вошли автоматы, созданные по схеме буллпап.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минобороны назвали срок новых поставок танков Т-90М
Китайские СМИ оценили возможную силу современного СССР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019