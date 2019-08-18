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В США оценили развитие российского флота

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

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Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.

В то время как ВМС США опираются на эсминцы и другие крупные корабли, а также не знают конкурентов в мире по части финансирования, козырем России становятся современные малые ракетные корабли вроде «Смерча», недавно прошедшего испытания, корветы и модернизированные дизель-электрические подлодки вроде новой «Лады».

Кроме того, все корабли оснащаются серьезным вооружением, в том числе крылатыми ракетами «Калибр».

«Хотя эти суда малы, они обладают серьезной огневой мощью. В последние годы корветы с Каспийского моря нанесли удар «Калибрами» по целям в Сирии — и при этом все они никогда не покидали российских вод», — пишет издание.

По мнению NI, российский флот вполне укладывается в оборонительную доктрину страны. Однако авторы материала считают, что ВМС США и Китая по некоторым показателям опережают флот РФ. Так, у Пекина больше кораблей, чем у США и России, но американские крупнее.

13 августа в Минобороны назвали сроки начала госиспытаний фрегата «Адмирал Касатонов».

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