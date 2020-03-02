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Тимошенко призвала изменить политкурс Украины до наступления коллапса

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Украинский политик, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, а не заниматься формальными перестановками в правительстве.

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Трансляция брифинга велась на странице политика в Facebook.

«Если говорить об изменениях в правительстве, то будет ли это реальным изменением политического курса, которым сейчас ведут страну? Перестановка фамилий, столов, стульев в исполнительной службе ни к чему не приведет, если президент определил курс на продажу земли, на продажу стратегической собственности, на уничтожение отечественной науки, экономики и среднего класса в стране», — сказала она после заседания согласительного совета Верховной рады в понедельник, 2 марта.

Тимошенко подчеркнула, что никогда ранее не видела такого объема невыполнения государственного бюджета.

«Я видела кризисные вещи в политике. Но я никогда не видела, что за два месяца (январь и февраль) бюджет не был выполнен на 22,5%! Мы получили $27,5 млрд! Только таможня недодала 15,5 млрд! Это неприемлемо!» — написала она в соцсети.

Она подчеркнула, что этот «хаос, беспорядок, неспособность управлять страной» являются свидетельством некомпетентности президента Украины Владимира Зеленского и его команды.

«Мы должны вызвать всех причастных к принятию решения, во главе с президентом, и спросить, что происходит с государством. Иначе Украину ждет коллапс, который не будет исправлен», — заключила Тимошенко.

28 февраля Тимошенко обвинила нынешнюю власть Украины в целенаправленном убийстве экономики страны.

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