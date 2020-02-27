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Рейтинг Зеленского на Украине упал на 13%

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Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua
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Число украинцев, которые положительно относятся к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому, за два месяца сократилось на 13% (с 60 до 47%). Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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«К Владимиру Зеленскому положительно относятся в феврале 47% опрошенных, отрицательно — 24%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10 процентных пунктов (было 14%)», — говорится в документе.

Отмечается, что опрос проводился с 21 по 25 февраля во всех областях Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего было опрошено 1,5 тыс. человек.

Ранее, 25 февраля, были опубликованы результаты опроса КМИС, согласно которым почти 25% всех респондентов готовы вновь проголосовать за Зеленского на следующих президентских выборах.

25 января в интервью израильскому «9 каналу» президент Украины сказал, что намерен реализовать все свои цели за один президентский срок. На вопрос журналистов о том, получится ли у него в жизни всё, что смог сделать его персонаж в сериале «Слуга народа», Зеленский предложил дождаться окончания срока своих полномочий.

Владимир Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года. За него проголосовали 73,22% избирателей. Действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко получил поддержку 25,45% проголосовавших. Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность.

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