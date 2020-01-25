Зеленский рассказал о действиях по окончании президентского срока

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью израильскому «9 каналу», что намерен реализовать все свои цели за один президентский срок.

По словам украинского лидера, после этого он передаст «ключики от новой Украины» другому человеку.

На вопрос журналистов о том, получится ли у него в жизни всё, что смог сделать его персонаж в сериале «Слуга народа», Зеленский предложил дождаться окончания срока своих полномочий.

«Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция», — цитирует Зеленского 25 января «Интерфакс-Украина».

Он также выразил надежду, что успеет многое сделать за четыре года. В частности, завершить конфликт в Донбассе, сменить имидж Украины, а также очистить от коррупции высшие эшелоны власти и правоохранительные органы, уточняет «Газета.ру».

В своей предвыборной кампании в 2018 году Зеленский заверял, что намерен выдвигаться на пост президента всего один раз.

В том же интервью украинский лидер рассказал, почему выступает за ведение прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, без Москвы нельзя решить многие вопросы.