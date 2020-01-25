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Зеленский рассказал о действиях по окончании президентского срока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью израильскому «9 каналу», что намерен реализовать все свои цели за один президентский срок.

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По словам украинского лидера, после этого он передаст «ключики от новой Украины» другому человеку.

На вопрос журналистов о том, получится ли у него в жизни всё, что смог сделать его персонаж в сериале «Слуга народа», Зеленский предложил дождаться окончания срока своих полномочий.

«Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция», — цитирует Зеленского 25 января «Интерфакс-Украина».

Он также выразил надежду, что успеет многое сделать за четыре года. В частности, завершить конфликт в Донбассе, сменить имидж Украины, а также очистить от коррупции высшие эшелоны власти и правоохранительные органы, уточняет «Газета.ру».

В своей предвыборной кампании в 2018 году Зеленский заверял, что намерен выдвигаться на пост президента всего один раз.

В том же интервью украинский лидер рассказал, почему выступает за ведение прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, без Москвы нельзя решить многие вопросы.

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