Зеленский объяснил важность диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.

В интервью израильскому «9 каналу» Зеленский выразил мнение, что контакт с российским руководством может способствовать решению многих вопросов, в том числе прекращению конфликта в Донбассе.

«Возвращение моряков и кораблей — это отношения, не связанные с «Минском» и «нормандским форматом», это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем», — указал Зеленский.

По его словам, в Донбассе и России остаются осужденные украинцы, которых Киев хотел бы вернуть.

Кроме того, Зеленский заявил об уверенности в том, что урегулирование конфликта и наказание виновных необходимо всему миру, пишет «Интерфакс — Украина».

«Я интуитивно ощущаю, что это нужно не только Украине. И у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе и миру <…> Погибли люди — это уже наказание всем. И все, кто в этом принимал участие, не будут прощены. Конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, должны быть наказаны», — отметил он.

По словам украинского президента, конфликт в Донбассе «навсегда оставит шрам между Украиной и Россией».

23 января Зеленский рассказал, что украинская сторона ведет переговоры с Москвой по обмену всех задержанных в России украинцев.

В 2014 году Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Вооруженное противостояние длится до сих пор. Урегулировать конфликт между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками пытаются в том числе при посредничестве России, Франции и Германии в рамках «нормандского формата».

При этом Украина возлагает ответственность за ситуацию в Донбассе на Москву.

РФ неоднократно указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала Киев к прекращению военных действий против собственных граждан.