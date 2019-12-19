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Рейтинг Зеленского вырос после саммита «нормандской четверки»

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Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua
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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снова начал расти. Это случилось после саммита «нормандской четверки» в Париже (встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии) Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», и опубликованные в четверг, 19 декабря.

За последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53% до 62%, а недовольства — уменьшился с 33% до 25%.

«Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях президента Зеленского было больше успехов, чем неудач. 41% сказали, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. Лишь 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи. Последний тезис больше всего поддерживают избиратели «Европейской солидарности», — говорится в результатах исследовании.

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Кроме того, Зеленский возглавляет и рейтинг доверия украинцев. Его поддерживает 67% опрошенных. После главы государства в этом списке оказались глава Верховной рады Дмитрий Разумков и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук с одинаковым результатом — 28%.

66% респондентов заявили, что хорошо осведомлены о саммите в нормандском формате, который состоялся 9 декабря. Из них около 40% считают результаты проведения саммита скорее успехом президента Зеленского, половина — ни успехом, ни неудачей. Только 7% опрошенных называют итоги встречи отрицательными.

28 ноября социологи рассказали о падении рейтинга Зеленского до 52%. По данным Киевского международного института социологии, в период с сентября по ноябрь доля тех, кто положительно отзывается о Зеленском, постепенно уменьшалась.

11 ноября, социологи сообщали о том, что Зеленскому доверяют 68% населения. В опросе приняли участие больше 2 тыс. человек.

В мае эксперты прогнозировали падение рейтинга Зеленского после принятия им политических решений. По их мнению, за него голосовали совершенно разные люди и решения политика будут раскалывать электорат.

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