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Отец Зеленского назвал недовольных работой его сына тупыми

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр заявил в интервью изданию «Страна.ua» 17 декабря, что разочарование в президентстве его сына могло произойти «у тупых», которые так быстро рассчитывают на выполнение предвыборных обещаний украинского лидера.

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«Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова — честный человек, и желание он продемонстрировал», — сказал Александр Зеленский в ответ на вопрос журналистов, для чего украинский президент пообещал учителям зарплату по $4 тысячи и не выполнил обещание, отмечает «Газета.ру».

«Столько лет грабили всю страну, сейчас ничего нет. А еще и года не прошло, как Вова у власти», — сказал собеседник издания.

По словам Александра Зеленского, его сын «просто горит внутри» сделать что-то для страны, и это является «самым главным». Отец президента Украины считает, что сейчас взять обещанные $4 тысячи — неоткуда.

Киевский международный институт социологии опубликовал 28 ноября результаты опроса граждан Украины, согласно которому с сентября по ноябрь 2019 года доля тех, кто положительно отзывается о Зеленском, уменьшилась с 73% до 52%.

Ранее, в ноябре, социологическая служба Центра Разумкова опубликовала результаты опроса, на основании которого составила рейтинг доверия украинским политикам. Отмечалось, что нынешнему президенту Украины доверяет 68% населения страны.

В мае эксперты предрекали падение рейтинга Зеленского после принятия им политических решений. Они объясняли это тем, что за него голосовали совершенно разные люди, и теперь решения политика будут раскалывать его электорат, а поддержка населения начнет падать.

Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года, обойдя на выборах предыдущего лидера страны Петра Порошенко.

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