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Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев

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Фото: ТАСС/Zuma
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Рейтинг самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус» возглавил президент страны Владимир Зеленский. Первая двадцатка рейтинга опубликована на сайте издания 20 декабря.

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Кроме Зеленского топ-10 вошли глава офиса президента Андрей Богдан, бизнесмены Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, премьер-министр Алексей Гончарук, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава службы безопасности Иван Баканов, глава Верховной рады Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков и первый помощник президента Сергей Шериф.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла 15-е место в рейтинге, мэр Киева Виталий Кличко — 17-е место, а экс-президент Украины Петр Порошенко — 18-е место. Отмечается, что 61% рейтинга составляют политики и чиновники, 20% — женщины, а 34 участника топ-100 — моложе 34 лет.

Накануне социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которым рейтинг Зеленского после саммита «нормандской четверки» в Париже вырос до 62%.

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