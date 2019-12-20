Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев

Рейтинг самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус» возглавил президент страны Владимир Зеленский. Первая двадцатка рейтинга опубликована на сайте издания 20 декабря.

Кроме Зеленского топ-10 вошли глава офиса президента Андрей Богдан, бизнесмены Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, премьер-министр Алексей Гончарук, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава службы безопасности Иван Баканов, глава Верховной рады Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков и первый помощник президента Сергей Шериф.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла 15-е место в рейтинге, мэр Киева Виталий Кличко — 17-е место, а экс-президент Украины Петр Порошенко — 18-е место. Отмечается, что 61% рейтинга составляют политики и чиновники, 20% — женщины, а 34 участника топ-100 — моложе 34 лет.

Накануне социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которым рейтинг Зеленского после саммита «нормандской четверки» в Париже вырос до 62%.