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Стало известно число готовых вновь проголосовать за Зеленского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Почти 25% всех респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), готовы вновь проголосовать за действующего президента Украины Владимира Зеленского. Результаты опроса были опубликованы во вторник, 25 февраля.

Институт социологии также приводит второй рейтинг: среди тех, кто определился с кандидатом, за Зеленского готовы отдать голос 44%.

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На фоне других кандидатов Зеленский имеет наибольшую поддержку граждан в обоих рейтингах.

За сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Юрия Бойко готовы проголосовать 7,3% среди всех респондентов и 13,1% среди определившихся с кандидатом, за председателя партии «Европейская солидарность» и бывшего президента страны Петра Порошенко — 6,5% и 11,6% соответственно, за бывшую премьер-министра страны, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 3,9% среди всех опрошенных и 7% из тех, кто определился, за кого проголосует.

Опрос проводился с 8 по 18 февраля методом личного интервью. Всего в нем приняли участие более 2 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины.

25 января в интервью израильскому «9 каналу» президент Украины сказал, что намерен реализовать все свои цели за один президентский срок. На вопрос журналистов о том, получится ли у него в жизни всё, что смог сделать его персонаж в сериале «Слуга народа», Зеленский предложил дождаться окончания срока своих полномочий.

Владимир Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года. За него проголосовали 73,22% избирателей. Действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко получил поддержку 25,45% проголосовавших. Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность.

В своей предвыборной кампании в 2018 году Зеленский заверял, что намерен выдвигаться на пост президента всего один раз.

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