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В партии Зеленского пересмотрят закон о госязыке

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Руководитель комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко заявил о подготовке к национальному круглому столу по языковому вопросу. Об этом он рассказал интернет-изданию «Главком» в понедельник, 24 февраля.

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По словам народного депутата, действующий в стране закон о государственном языке вызывает много рисков для общества. К его обсуждению привлекут ученых и экспертов.

«Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно», — объяснил он. В ходе обсуждения надо прийти к компромиссному решению, которое позволило бы объединить страну, полагает Ткаченко, пишет «Газета.ру».

В феврале 2020 года Верховная рада Украины не поддержала инициативу об отмене закона о языке. Согласно ему, представители нацменьшинств, языки которых не являются официальными в Евросоюзе, в начальной школе получают образование на родном языке и изучают украинский как предмет. С 5 по 11 (12) классы не менее 80% учебного времени обучение ведется на украинском языке.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни, подписанный действующим на тот момент президентом страны Петром Порошенко. Документ подразумевает использование органами власти, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания только украинского языка.

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