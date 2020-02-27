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Тимошенко выступила против легализации проституции и легких наркотиков

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Фото: РИА Новости
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Украинский политик, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила резко против легализации проституции и легких наркотиков в стране. Об этом она заявила в четверг, 27 февраля, в эфире телеканала «Наш».

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По словам политика, нельзя взимать налоги «с морального падения человека и, по сути, с разрушения человеческой жизни». Кроме того, Тимошенко отметила, что легализация легких наркотиков является «духовным уничтожением».

Относительно однополых браков, политик заявила, что такое решение нужно принимать лишь путем референдума.

«Референдум. К людям. Вот спросить у людей, хотят ли они. Если вносятся какие-либо изменения в конституцию — идите к людям и спрашивайте, как они настроены, а не за спиной у народа делайте то, что люди не воспринимают», — подчеркнула Тимошенко.

В октябре глава Нацполиции Украины Игорь Клименко выступил за легализацию в стране проституции. Свою позицию он объяснил невозможностью для общества избавиться от данной проблемы. Вместе с тем, он выступил против декриминализации легких наркотиков.

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