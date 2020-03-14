Украинский экономист предложил продать страну Китаю для защиты от России

Если страны Запада не готовы принять Украину, то она может продать свои ресурсы Китаю в обмен на защиту от России. Такое мнение выразил экономист Игорь Селецкий в публикации под названием «Украина: на грани исчезновения» в интернет-издании «Зеркало недели».

Рассуждая о возможностях Украины вступить в Евросоюз, эксперт отмечает, что у Киева пока нет даже перспектив членства в альянсе. «Да, мы считаем, что мы часть западной цивилизации, но если Запад нас продает, то у нас нет другого выбора. Китай хотя бы не несет за собой свой китайский мир. Его интересуют только ресурсы, а мир за пределами Поднебесной империи заканчивается. Мы можем дать ресурсы в обмен на защиту от РФ, если Запад не хочет этого делать», — пояснил Селецкий.

Экономист считает, что если Запад готов «торговать Украиной, то Украина готова торговать» им и менять вектор.

По его мнению, западные страны «потеряли старые идеологемы и не создали новые». Сейчас, по его словам, это «Запад Греты Тунберг», который «постоянно у всех просит прощения». «Запад, который решает несуществующие проблемы и не замечает очевидных. Если бы Запад создавали Греты, то его колонизировали бы индейцы, а не наоборот», — поясняет он.

Селецкий допустил, что, возможно, Киев интересен либеральному крылу Запада тем, что Украина — «вакцина от Запада Греты Тунберг и его ползучей исламизации».

Эксперт указывает, что проблемы западных стран в том, что они «разучились защищаться», в то время как украинцы «готовы отстаивать свою страну с оружием в руках» и вернуть потерянные идеалы.

Ранее еще один экономист — президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда предложил продать США земли на восточной границе государства, чтобы защититься от российской «агрессии». Речь шла о приграничных территориях Сумской и Харьковской областей. По его словам, «американские войска приходят туда, где есть американская частная собственность». Также он считает, что мера позволила бы решить вопрос о добыче сланцевого газа и других полезных ископаемых в стране.

Таким образом эксперт прокомментировал законопроект о создании свободного рынка земли на Украине.

В ноябре 2019 года Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о продаже сельскохозяйственных земель иностранцам. 18 декабря аграрный комитет парламента подготовил поправки ко второму чтению.

Проект раскритиковали эксперты, он вызвал недовольство граждан, которые устраивают митинги. Украинцы считают, что закон об обороте земли приведет к тотальной скупке сельхозугодий иностранцами, уничтожению местных фермерских хозяйств, упадку села, экономической деградации и социальной напряженности.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине 14 лет. В феврале 2019 года предшественник нынешнего президента страны Владимира Зеленского Петр Порошенко продлил его до 1 января 2020 года.