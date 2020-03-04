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Верховная рада назначила Шмыгаля новым главой правительства Украины

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Верховная рада Украины назначила Дениса Шмыгаля, который ранее занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий, новым главой правительства. Об этом сообщается на сайте украинского парламента в среду, 4 марта.

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Данное решение поддержали 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Против высказались 59 человек, воздержались — 46, не голосовали — 9.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде кандидатуру Шмыгаля на пост главы правительства ранее в среду.

В этот же день Верховная рада Украины одобрила отставку Алексея Гончарука с должности главы кабмина. На внеочередном собрании парламента «за» проголосовали 353 народных депутата при необходимых 226.

Украинский парламент продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина, так как в соответствии с законодательством страны за отставкой премьер-министра следует отставка всего правительства.

Денис Шмыгаль занимал должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации с августа 2019 по февраль 2020 года. 4 февраля был назначен вице-премьером Украины и министром по вопросам развития общин и территорий.

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