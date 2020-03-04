Верховная рада назначила Шмыгаля новым главой правительства Украины

Верховная рада Украины назначила Дениса Шмыгаля, который ранее занимал должность вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий, новым главой правительства. Об этом сообщается на сайте украинского парламента в среду, 4 марта.

Данное решение поддержали 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Против высказались 59 человек, воздержались — 46, не голосовали — 9.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде кандидатуру Шмыгаля на пост главы правительства ранее в среду.

В этот же день Верховная рада Украины одобрила отставку Алексея Гончарука с должности главы кабмина. На внеочередном собрании парламента «за» проголосовали 353 народных депутата при необходимых 226.

Украинский парламент продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина, так как в соответствии с законодательством страны за отставкой премьер-министра следует отставка всего правительства.

Денис Шмыгаль занимал должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации с августа 2019 по февраль 2020 года. 4 февраля был назначен вице-премьером Украины и министром по вопросам развития общин и территорий.