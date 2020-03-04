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Зеленский предложил Шмыгаля на пост премьера Украины

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Фото: кабинет министров Украины/kmu.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде кандидатуру вице-премьера и министра по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост главы правительства страны. Об этом сообщает в среду, 4 марта, сайт украинского парламента.

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Ранее в этот же день Верховная рада Украины одобрила отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра страны. На внеочередном собрании парламента «за» проголосовали 353 народных депутата при необходимых 226.

Украинский парламент продолжит выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина, так как в соответствии с законодательством страны за отставкой премьер-министра следует отставка всего правительства.

О том, что премьер-министр страны подал заявление об отставке, 3 марта сообщил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков. Сам же Гончарук днем ранее, 2 марта, заявлял, что подобного заявления не подавал, но допустил возможность консультаций по этому вопросу с Зеленским и Верховной радой страны.

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