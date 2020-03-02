Гончарук опроверг информацию о прошении об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу. Об этом 2 марта сообщил телеканал ТСН.

«Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю, слышал. Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации с президентом и парламентом», — сказал он.

Гончарук добавил, что больше не хочет комментировать ничего касательно его возможного увольнения.

28 февраля сообщалось, что Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 16:00 (17:00 мск) 4 марта, однако его тема не указывалась. Позднее председатель фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия отметил, что одной из тем, которые будут обсуждаться, станет вопрос изменения состава правительства.

25 февраля украинские СМИ сообщали, что Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего вице-премьера правительства страны Сергея Тигипко на пост премьер-министра, пишет «Газета.ру».

В январе в Верховной раде заявляли, что Гончарука могут уволить в первых числах февраля после отчета правительства. Гончарук и сам подавал прошение об отставке 17 января из-за появления в интернете аудиозаписи, на которой якобы он заявил о «примитивном понимании» Зеленским экономических процессов.