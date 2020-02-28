Зеленский назначил дату внеочередного заседания рады

Внеочередное заседание Верховной рады назначил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента в пятницу, 28 февраля, передает «Страна.ua».

«В соответствии с распоряжением главы парламента от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва», — цитирует «Газета.ру» сообщение пресс-службы.

Заседание запланировано на 16:00 (17:00 мск) 4 марта. Его тема не указана. Также уточняется, что на этот день было запланировано утреннее заседание рады, после которого должен был пройти обед, а затем должна продолжиться работа украинских депутатов в комитетах, фракциях и комиссиях.

Накануне украинские националисты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по соцполитике и правам ветеранов. Причиной агрессии послужило нежелание нардепа Натальи Королевской отвечать на вопрос о том, является ли Россия страной-агрессором.

В этот же день экс-депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко заявила, что президенту страны Владимиру Зеленскому из текущего состава правительства страны приходится выбирать между «старыми коррупционерами» и «молодыми дебилами». Позднее в четверг, 27 февраля, был обнародован рейтинг украинского президента. Согласно данным опроса жителей страны, количество положительно настроенных к Зеленскому граждан сократилось за последние два месяца на 13% (с 60 до 47%).