В Совфеде оценили слова вице-адмирала Украины о шансах РФ «взять» Одессу

Слова украинского военного о шансах России «взять» Одессу — одно из звеньев цепочки антироссийских высказываний. Об этом в пятницу, 28 февраля, заявила RT член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

«Сегодня она (Украина. — Ред.) является инструментом в большой геополитической игре <…> Именно поэтому она выполняет определенного рода функцию, выполняет свою роль. Подобного рода заявления никого не удивляют. Это всего лишь одно из звеньев той цепочки антироссийских высказываний, которые есть», — пояснила она телеканалу.

Также Ковитиди подчеркнула, что Россия не собирается ни на кого нападать, и добавила, что на Украине таким способом отвлекают внимание граждан от тех проблем, которые существуют внутри страны.

Накануне заместитель командующего украинских ВМС, вице-адмирал Андрей Тарасов заявил, что в случае обострения конфликта с Россией у Украины достаточно сил, чтобы не допустить высадку военных из РФ у берегов Одессы.

Он отметил, что успех Украины в обороне своего побережья возможен при восстановлении системы наблюдения и планомерного наращивания военных сил. Кроме того, Тарасов выразил уверенность в том, что Киев в силах вернуть себе право на Азовское море и Керченский пролив.

27 февраля Украина пожаловалась на усиление боевого потенциала Черноморского флота РФ. В частности, украинский адмирал Игорь Воронченко заявил, что в Крыму у России появились комплексы «Бастион» и «Бал» и современные подводные лодки. Ситуацию в черноморском регионе он охарактеризовал как нестабильную.