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В «Слуге народа» назвали одну из тем внеочередного заседания рады

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Одной из тем, которые будут обсуждаться на внеочередном заседании Верховной рады Украины, инициированном главой государства Владимиром Зеленским, станет вопрос изменения состава правительства. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил председатель фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия.

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«Президент Владимир Зеленский соберет заседание Верховной рады страны для того, чтобы рассмотреть важные законы и привести в кабинет министров новые лица», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

При этом Арахамия отказался назвать имена тех, кто может войти в новый состав правительства, лишь отметив, что среди «новых лиц» не будет предпринимателя Сергея Тигипко, который, по мнению экспертов, должен занять пост премьер-министра.

Накануне уже сообщалось, что Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 16:00 (17:00 мск) 4 марта, однако его тема не указывалась. На этот день было запланировано утреннее заседание рады, после которого должен был пройти обед, а затем должна продолжиться работа украинских депутатов в комитетах, фракциях и комиссиях.

Ранее, 27 февраля, украинские националисты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по соцполитике и правам ветеранов. Причиной агрессии послужило нежелание нардепа Натальи Королевской отвечать на вопрос о том, является ли Россия страной-агрессором.

В этот же день экс-депутат рады Надежда Савченко заявила, что Зеленскому из текущего состава правительства страны приходится выбирать между «старыми коррупционерами» и «молодыми дебилами».

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