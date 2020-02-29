В «Слуге народа» назвали одну из тем внеочередного заседания рады

Одной из тем, которые будут обсуждаться на внеочередном заседании Верховной рады Украины, инициированном главой государства Владимиром Зеленским, станет вопрос изменения состава правительства. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил председатель фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия.

«Президент Владимир Зеленский соберет заседание Верховной рады страны для того, чтобы рассмотреть важные законы и привести в кабинет министров новые лица», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

При этом Арахамия отказался назвать имена тех, кто может войти в новый состав правительства, лишь отметив, что среди «новых лиц» не будет предпринимателя Сергея Тигипко, который, по мнению экспертов, должен занять пост премьер-министра.

Накануне уже сообщалось, что Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 16:00 (17:00 мск) 4 марта, однако его тема не указывалась. На этот день было запланировано утреннее заседание рады, после которого должен был пройти обед, а затем должна продолжиться работа украинских депутатов в комитетах, фракциях и комиссиях.

Ранее, 27 февраля, украинские националисты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по соцполитике и правам ветеранов. Причиной агрессии послужило нежелание нардепа Натальи Королевской отвечать на вопрос о том, является ли Россия страной-агрессором.

В этот же день экс-депутат рады Надежда Савченко заявила, что Зеленскому из текущего состава правительства страны приходится выбирать между «старыми коррупционерами» и «молодыми дебилами».