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В раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Законопроект с предложением разрешить депутатам выступать на русском языке зарегистрирован в Верховной раде. Авторами инициативы стали депутат от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский и его коллега от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин. Текст документа опубликован во вторник, 25 февраля, на официальном сайте украинского парламента.

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В пояснительной записке парламентарии ссылаются на 10 статью Конституции Украины, которая гарантирует «свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств». При этом, по словам депутатов, в статье 2 регламента Верховной рады Украины не говорится, что языком работы парламента является государственный язык.

«То есть в регламенте Верховной рады Украины не реализовано конституционные гарантии и нормы относительно свободного развития, использования и защиты русского, других языков национальных меньшинств Украины», — отмечается в пояснительной записке.

Волошин и Бужанский отметили, что русскоязычные граждане, среди которых и депутаты, имеют такие же права, как и украиноязычные. В связи с этим парламентарии предложили разрешить проводить все выступления в парламенте на русском языке и иных языках национальных меньшинств, отмечает «Газета.ру».

10 декабря 2019 года украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что граждане страны могут разговаривать на любых языках, в том числе на русском. Себя он назвал «русскоязычным президентом Украины».

16 июля того же года на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Он был подписан 15 мая действующим на тот момент президентом страны Петром Порошенко. Документ подразумевает использование органами госвласти, учебными заведениями, больницами и предприятиями сферы обслуживания только украинского языка.

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