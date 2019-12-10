Зеленский заявил о праве украинцев говорить на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны могут разговаривать на любых языках, в том числе на русском. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

«Если можно, я вам отвечу, как русскоязычный президент Украины… У нас люди с неплохим образованием, они могут разговаривать и на русском языке, и на украинском», — приводит слова Зеленского «РИА Новости».

Глава государства подчеркнул, что на Украине говорить на русском языке не запрещено. По его словам, он может заявить это как на русском, так и на английском языках.

Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» шпаргалку с рукописным текстом на русском языке.

25 апреля Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания. Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.

6 декабря Венецианская комиссия Совета Европы призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах, а также пересмотреть принятый в стране закон о государственном языке.