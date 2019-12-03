Венгрия предложила России вместе защищать языковые меньшинства на Украине

Национальное собрание (парламент) Венгрии обратилось к Госдуме РФ с предложением объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин 3 декабря.

«После принятия закона рады (Верховной рады Украины. — Ред.) о языке такого права (на изучение языка нацменьшинств – Ред.) лишены народы, проживающие на территории Украины», — цитирует Володина ТАСС.

Спикер Госдумы призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с положением нацменьшинств на Украине, которая, по его словам, должна «избавиться от таких рудиментов, как национализм в политике», если хочет «стать европейской страной».

В ноябре Володин заявил, что национализм является угрозой единству Украины. Он напомнил, что Киев запрещает использовать другие языки, кроме украинского, в образовательных учреждениях, тем самым притесняя нацменьшинства.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Документ, подписанный еще бывшим президентом страны Петром Порошенко, подразумевает использование только украинского языка органами госвласти, учебными заведениями, больницами, а также предприятиями сферы обслуживания.

Документ вызвал широкий резонанс, в частности, в Венгрии. Будапешт обвинил Киев в нарушении прав нацменьшинств, проживающих на Украине. Однако украинские власти отмечают, что пошли на встречу Венгрии и продлили нацменьшинствам возможность получать среднее образование на собственном языке до 2023 года.

Венгерское меньшинство проживает в Закарпатье.