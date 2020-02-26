Прямой эфир

Депутат рады заявил о страдающей от «импотенции» властей Украине

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович резко раскритиковал власти за массовую панику населения в Новых Санжарах, куда отправили на карантин эвакуированных из Китая украинцев.

Вирусный майдан: украинцы взбунтовались против «прокаженных» из Китая
Беспорядки в Полтавской области напомнили фильмы о зомби

По его словам украинские власти демонстрируют абсолютную импотенцию государственного управления.

«Мы все время страдаем от одного — от того, что абсолютная импотенция государственного управления. Абсолютная, нет государства, его нет, оно участвует только в обдирании людей», — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что Киев не хочет помочь людям и «побороть эпидемию» коронавируса и обратил внимание на действия министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Парламентарий уверен, что они не внушают доверия гражданам Украины.

Украина забрала своих граждан и граждан других стран из китайского Уханя, который стал главным очагом распространения нового коронавируса, 20 февраля. Из киевского аэропорта Борисполь людей доставили в медцентр нацгвардии в Новых Санжарах. Местные жители встретили эвакуированных протестами и препятствовали проезду автобусов, бросая в них камни и палки. Митинги переросли в столкновения с полицией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020