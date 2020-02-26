Депутат рады заявил о страдающей от «импотенции» властей Украине

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович резко раскритиковал власти за массовую панику населения в Новых Санжарах, куда отправили на карантин эвакуированных из Китая украинцев.

По его словам украинские власти демонстрируют абсолютную импотенцию государственного управления.

«Мы все время страдаем от одного — от того, что абсолютная импотенция государственного управления. Абсолютная, нет государства, его нет, оно участвует только в обдирании людей», — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что Киев не хочет помочь людям и «побороть эпидемию» коронавируса и обратил внимание на действия министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Парламентарий уверен, что они не внушают доверия гражданам Украины.

Украина забрала своих граждан и граждан других стран из китайского Уханя, который стал главным очагом распространения нового коронавируса, 20 февраля. Из киевского аэропорта Борисполь людей доставили в медцентр нацгвардии в Новых Санжарах. Местные жители встретили эвакуированных протестами и препятствовали проезду автобусов, бросая в них камни и палки. Митинги переросли в столкновения с полицией.