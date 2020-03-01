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Спикер рады сообщил об отсутствии заявления об отставке Гончарука

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Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров
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Заявление об отставке украинского премьер-министра Алексея Гончарука на рассмотрение в Верховную раду не поступало. Об этом в воскресенье, 1 марта, рассказал спикер парламента Украины Дмитрий Разумков.

«На сегодняшний день никаких заявлений в Верховную раду не поступало», — подчеркнул он в эфире телеканала «НАШ».

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Ранее в этот день стало известно, что 28 февраля во время того, как Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали решение правительства о смене глав энергокомпаний, между ними произошел конфликт. По утверждению издания «Зеркало недели», украинский лидер заявил о «крайнем недовольстве» миллиардера Игоря Коломойского этими кадровыми изменениями, а также поинтересовался причиной такого решения.

В ответ Гончарук якобы заявил, что ему непонятна позиция властей страны: «то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим».

Также 28 февраля сообщалось, что Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады на 16:00 (17:00 мск) 4 марта, однако его тема не указывалась. Позднее председатель фракции «Слуга народа» в раде Давид Арахамия отметил, что одной из тем, которые будут обсуждаться на внеочередном заседании рады, станет вопрос изменения состава правительства.

25 февраля украинские СМИ сообщали, что Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего вице-премьера правительства страны Сергея Тигипко на пост премьер-министра.

В январе в Верховной раде заявляли, что премьер-министра Украины Алексея Гончарука могут уволить в первых числах февраля после отчета правительства. Гончарук и сам подавал прошение об отставке 17 января из-за появления в интернете аудиозаписи, на которой якобы он заявил о «примитивном понимании» президентом Владимиром Зеленским экономических процессов.

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