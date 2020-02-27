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Савченко рассказала о «старых коррупционерах» и «молодых дебилах» Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Экс-депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко охарактеризовала состав текущего правительства страны под президентством Владимира Зеленского. По ее словам, действующему лидеру приходится выбирать между «старыми коррупционерами» и «молодыми дебилами».

«Профессионалы или бывают профессионалами, или бывают профанами — то, что сейчас вы (партия «Слуга народа». — Ред.) набрали. Чем раньше парламент это признает, тем скорее мы спасем Украину. Зеленский в такой ловушке, что ему приходится выбирать между старыми коррупционерами и молодыми дебилами», — сказала Савченко в эфире украинского телеканала «Наш».

Ранее в этот же день стало известно, что рейтинг Зеленского упал на 13%. Таким образом уже меньше половины (47%) украинцев доверяют своему лидеру.

Кроме того, в феврале социологическая служба центра Разумкова провела опрос, который показал, что уровень доверия украинцев к правительству и премьеру упал до 28%, в то время как в сентябре 2018 года эта доля была в два раза больше.

10 января лидер украинский партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко посетовала на то, что страну заставляют жить в ритме студии «Квартал 95». Она считает, что многие проблемы в стране прикрываются шутками и переводятся в стеб.

23 ноября 2019 года Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году. Она считает, что причиной развала страны станет законопроект о продаже сельскохозяйственных земель, который лишит государство свободы и обесценит жизнь граждан.

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