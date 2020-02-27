На Украине о голову депутата разбили яйцо из-за поздравления с 23 Февраля

Представители Национальной дружины Украины разбили яйцо о голову депутата Николаевского городского совета Павла Зоткина, из-за того что он 23 февраля опубликовал на своей странице в Facebook открытку с изображением российского флага и герба. Об этом 27 февраля сообщает украинское издание «Деловая столица».

Активисты Нацдружины пришли в здание горсовета Николаева и поинтересовалась у парламентария, с какой целью он разместил на своей странице поздравительную открытку, а также указали на то, что он «не извинился перед ребятами, которые воевали и погибли за эту страну».

Зоткин попытался оправдаться, а представитель Нацдружины заявил депутату, что день украинской армии отмечается 14 октября. После этого он сказал: «Хочу поздравить вас с 23 Февраля и наградить звездой победы», а другой разбил о голову депутата яйцо.

Ранее сообщалось, что народный депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля. На Украине этот праздник не отмечается с 2014 года.

Также 23 февраля украинский телеканал «Интер» в честь праздника Дня защитника Отечества выпустил на экраны два фильма о советских десантниках вопреки запрету Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны. Показ анонсировался фразой «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается».

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Также документ предполагает переименование мест, названных в честь советских государственных деятелей, и снос памятников, которые якобы пропагандируют коммунистические идеи. Так, к сентябрю 2019 года была переименована почти 1 тыс. населенных пунктов. День защитника Отечества в стране перенесен на октябрь.