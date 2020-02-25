Секретарь СНБО Украины заявил о подготовки Киева к «наступлению» РФ

Киев «очень-очень мощно» готовится к «широкомасштабному наступлению» России. С таким заявлением в интервью радио «Новое время» выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Отвечая на вопрос о том, готовится ли страна к якобы «широкомасштабному наступлению» России, секретарь заявил, что Украина готовится и отлично понимает, что необходимо делать. Кроме того, Данилов отметил, что недавно был утвержден гособоронзаказ на 2020-2022 годы и там содержится ответ, каким образом Украина собирается это делать, пишет «РИА Новости».

По его словам, подобную вероятность предусматривает один из пяти сценариев по реинтеграции Донбасса, разработанных на заседании СНБО. Данилов уточнил, что каждый из них предусматривает «достойный ответ» Украины, но подробностей не сообщил.

Украинские политики неоднократно «пугали» страны вероятной «российской агрессией». Так, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран заявил, что Москва якобы готовится к проведению широкомасштабного нападения. При этом украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что страна обладает «опытом пятилетней войны с Россией».

Россия неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта на Донбассе, а реальным опытом Киева называла «самоуничтожение».