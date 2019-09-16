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На Украине подсчитали переименованные в ходе декоммунизации города

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Почти 1 тыс. городов были переименованы на Украине в рамках декоммунизации. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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«Декоммунизация стала реформой, по которой произошло крупнейшее в стране общественное обсуждение. Мы решали и решили сами, как по-новому назвать или вернуть древние имена 52 тыс. улиц, 989 городам, 26 районам, а кроме того скверам, горам, рекам», — написал Вятрович на своей странице в Facebook.

По мнению Вятровича, украинцы «долгое время жили в стране, на карте которой указаны названия, данные иностранцами».

«Мы жили, как в гостях. Теперь пора вернуться домой», — написал он.

Закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов» действует на Украине с 2015 года. Он запрещает пропаганду советской символики и предполагает переименование мест, названных в честь советских государственных деятелей, а также снос памятников, которые, по мнению украинских властей, пропагандируют коммунистические идеи.

Ранее 46 депутатов Верховной рады инициировали проверку этого закона на соответствие конституции. 16 июля Конституционный суд Украины (КСУ) признал его соответствующим главному закону страны.

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