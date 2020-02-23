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Депутат рады матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля

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Фото: ТАСС/Zuma/Serg Glovny
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Народный депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля. На Украине этот праздник не отмечается с 2014 года.

Кива опубликовал в Facebook картинку с символикой Советской армии. В подписи к ней говорится «С праздником нас, мужчины», а сторонников декоммунизации депутат в нецензурной форме послал.

В комментариях депутату задали вопрос, какое отношение он имеет к Советской армии, учитывая, что 18 лет ему исполнилось в 1995 году, уже после развала СССР. Кива ответил, что в ней служили его дед и отец, которые были настоящими мужчинами. Он подчеркнул, что благодарен деду, воевавшему в Великую Отечественную войну, за возможность жить и растить своих детей. Часть читателей поддержала его позицию, часть обвинила в предательстве Украины и «топлении» за Советский Союз.

Также 23 февраля украинский телеканал «Интер» в честь праздника Дня защитника Отечества выпустил на экраны два фильма о советских десантниках вопреки запрету Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны. Показ анонсировался фразой «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается».

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Также документ предполагает переименование мест, названных в честь советских государственных деятелей, и снос памятников, которые якобы пропагандируют коммунистические идеи. Так, к сентябрю 2019 года была переименована почти 1 тыс. населенных пунктов. День защитника Отечества в стране перенесен на октябрь.

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