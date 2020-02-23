Украинский телеканал нарушил запрет на показ фильмов в честь 23 февраля

Украинский телеканал «Интер» в честь праздника Дня защитника Отечества выпустил на экраны два фильма о советских десантниках вопреки запрету Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны. С программой передач можно ознакомиться на сайте телеканала

Несмотря на то что на Украине не отмечают 23 февраля, «Интер» показал ряд военных фильмов начиная с 22 февраля. В воскресенье в 6:40 мск телеканал провел трансляцию фильма «В зоне особого внимания», а в 8:30 на экраны была выпущена вторая часть — «Ответный ход».

«Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается», — так «Интер» анонсировал показ картин о военном времени.

20 февраля Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предупредил национальные телеканалы о запрете показа по случаю 23 февраля фильмов и передач, которые могут каким-то образом создавать «положительный образ работников государства-агрессора», и пообещал тщательно мониторить все эфиры. В Нацсовете также указали, что на Украине запрещены к показу фильмы, произведенные в России.

В 2015 году Петр Порошенко, занимавший пост президента Украины, подписал указ о переносе Дня защитника Отечества с 23 февраля на 14 октября.