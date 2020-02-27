На Украине заявили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

План по возвращению Крыма под контроль Киева, состоящий из 12 шагов, предполагает, что Украина сможет перехватить «выскользнувший» у России полуостров. Об этом в эфире радиостанции «Новое время» рассказал вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, последний пункт плана заключается в том, что «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его перехватит. При этом он не уточнил, каким образом «выскользнет» полуостров, передает «РИА Новости».

«А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах», — сказал Кулеба.

Ранее 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea назвал возврат Крыма частью национальной идеи страны. В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал ложью слова украинского лидера.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.