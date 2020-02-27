Прямой эфир

На Украине заявили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

План по возвращению Крыма под контроль Киева, состоящий из 12 шагов, предполагает, что Украина сможет перехватить «выскользнувший» у России полуостров. Об этом в эфире радиостанции «Новое время» рассказал вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, последний пункт плана заключается в том, что «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его перехватит. При этом он не уточнил, каким образом «выскользнет» полуостров, передает «РИА Новости».

«А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах», — сказал Кулеба.

Ранее 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea назвал возврат Крыма частью национальной идеи страны. В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал ложью слова украинского лидера.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме назвали фантазиями идею вернуть Крым Украине
Зеленский заявил о введении «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020