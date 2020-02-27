Гончарук опроверг информацию о своей отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не подавал заявление об отставке, об этом он сообщил изданию «112 Украина», однако подтвердил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко. По словам Гончарука тема отставки даже не обсуждалась на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я за последний месяц посмотрел более 20 лиц (кандидатур на должности в кабмин). Нам действительно необходимо усилить советниками или какими-то должностями правительство, которые хорошо понимают, что такое промышленность», — сказал премьер-министр, на брифинге для журналистов, сообщив, что правительство продолжает работать в привычном режиме.

Первым о готовящейся смене премьер-министра Украины сообщило накануне издание Kyiv Post со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, на этот пост Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего министра социальной политики правительства Януковича Сергея Тигипко. Экс-министр попадает под закон о люстрации, принятый в сентябре 2014 года Верховной Радой, ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.

Тигипко работал во властных структурах Украины с 1997 года, занимал посты вице-премьера правительства, министра экономики, главы национального банка. С 2010 по 2012 год, во время президентства Виктора Януковича, он возглавлял министерство социальной политики.

Kyiv Post считает, что назначение Тигипко может укрепить положение его бывших партнеров по Приватбанку Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского. Последнего СМИ связывали с финансированием предвыборной президентской кампании действующего главы государства Владимира Зеленского.

В январе в Верховной раде заявляли, что премьер-министра Украины Алексея Гончарука могут уволить в первых числах февраля после отчета правительства. Гончарук и сам подавал прошение об отставке 17 января из-за появления в интернете аудиозаписи, на которой якобы он заявил о «примитивном понимании» президентом Владимиром Зеленским экономических процессов.