Гончарук назвал главное достижение Украины за последние 10 лет

Самым большим достижением Украины за последнее десятилетие является демократия, заявил 25 февраля премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Как демократия мы уже состоялись. Конечно, это делает нас более уязвимыми, поскольку информационные войны дают возможность кому-то расшатывать ситуацию, пытаться сталкивать различные части общества», — приводит его слова агентство «Укринформ».

По мнению Гончарука, самое главное то, что у жителей Украины есть дух свободы и желание меняться, и теперь основной задачей для страны является трансформирование экономики: рынка земли, труда, капитала.

Гончарук отметил, что правительство Украины в 2019 году было сфокусировано на энергетической безопасности страны, а в текущем году сосредоточится на развитии экономического сектора.

Также премьер-министр выразил уверенность, что страна в ближайшее время изменится коренным образом и станет «одним из наиболее успешных и интересных государств в мире».

21 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила украинскую демократию под сомнение. Когда в санатории в Новых Санжарах на Украине начались протесты местных жителей против размещения на карантин эвакуированных из китайского города Уханя, Захарова назвала эту ситуацию обесчеловечиванием гражданского общества и дезорганизацией управления.

«У меня вопрос к радетелям украинской демократии: вы точно эту страну миру в пример ставите как образец прогрессивных реформ? Это же чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления», — отметила она.