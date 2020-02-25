СМИ узнали о плане Зеленского сделать премьером бывшего партнера Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего вице-премьера правительства страны Сергея Тигипко на пост премьер-министра. Об этом во вторник, 25 февраля, пишет издание Kyiv Post со ссылкой на источники в кабмине. В середине 1990-х годов Тигипко был председателем правления Приватбанка, принадлежавшего украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

По информации собеседников издания, Тигипко может сменить действующего премьера Алексея Гончарука.



Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель не ответила на запрос издания. Представитель финансовой Группы ТАС, основанной Тигипко, также отказался от комментариев.

Тигипко работал во властных структурах Украины с 1997 года, занимал посты вице-премьера правительства, министра экономики, главы национального банка. С 2010 по 2012 год, во время президентства Виктора Януковича, он возглавлял министерство социальной политики.

Kyiv Post считает, что назначение Тигипко может укрепить положение его бывших партнеров по Приватбанку Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского. Последнего СМИ связывали с финансированием предвыборной президентской кампании действующего главы государства Владимира Зеленского.

В январе в Верховной раде заявляли, что премьер-министра Украины Алексея Гончарука могут уволить в первых числах февраля после отчета правительства. Гончарук и сам подавал прошение об отставке 17 января из-за появления в интернете аудиозаписи, на которой якобы он заявил о «примитивном понимании» президентом Владимиром Зеленским экономических процессов.