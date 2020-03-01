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СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Гончарука

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Фото: РИА Новости
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Причиной конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Алексеем Гончаруком стало недовольство миллиардера Игоря Коломойского решением кабмина о смене глав энергокомпаний, которыми руководили доверенные лица бизнесмена. Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

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По словам собеседников издания, во время встречи в пятницу, 28 февраля, Гончарук и Зеленский обсуждали решение правительства о смене глав энергокомпаний. Утверждается, что украинский лидер сообщил о «крайнем недовольстве» Коломойского этими кадровыми изменениями, а также поинтересовался причиной такого решения.

В ответ Гончарук якобы заявил, что ему непонятна позиция властей страны: «то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим».

«Если я что-то неправильно понимаю, так, может быть, я пошел (в отставку. — Ред.)?» — приводит источник слова Гончарука.

25 февраля украинские СМИ сообщали, что Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего вице-премьера правительства страны Сергея Тигипко на пост премьер-министра.

В январе в Верховной раде заявляли, что премьер-министра Украины Алексея Гончарука могут уволить в первых числах февраля после отчета правительства. Гончарук и сам подавал прошение об отставке 17 января из-за появления в интернете аудиозаписи, на которой якобы он заявил о «примитивном понимании» президентом Владимиром Зеленским экономических процессов.

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