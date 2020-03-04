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Зеленский констатировал провал борьбы с коррупцией на Украине

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде в среду, 4 марта, отметил безрезультатность работы правоохранительных органов в борьбе с коррупцией в стране.

«Мы провели ряд реформ, запустили Высший антикоррупционный суд, перезагрузили НАПК, вернули ответственность за незаконное обогащение, сняли неприкосновенность, приняли закон об обличителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас — даже не ничья», — приводит его слова «Интерфакс».

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Как отметил глава государства, в стране существует шесть органов, следящих за обеспечением порядка, справедливости и правосудия.

«Неужели не хватает еще одного органа, чтобы окончательно воплотить в жизнь пословицу о семи няньках, у которых дитя без глаза?» — задал вопрос Зеленский.

Кроме того, президент назвал приоритетом государственной политики Украины возвращение Донбасса под контроль Киева, отмечает ТАСС.

«Наш курс остается неизменным, для нас приоритет неизменный: мы всё делаем для прекращения войны в Донбассе и возвращения наших территорий» — подчеркнул украинский лидер.

21 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил в Верховной раде отчет о выполнении программы деятельности кабинета министров в 2019 году и заявил о победе над коррупцией на высшем уровне в стране.

30 января сообщалось, что, согласно результатам опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы», почти 70% жителей Украины назвали главными проблемами, которые мешают развитию страны, коррупцию и конфликт в Донбассе.

Вооруженный конфликт между украинскими военными и ополченцами Донбасса, отказавшимися признавать итоги госпереворота в стране, длится с 2014 года.

В декабре 2019 года в ходе саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) в Париже были достигнуты договоренности об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республикой, установлении перемирия, прекращении огня и участках разведения сил.

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