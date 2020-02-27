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Украина разработала стратегию «холодной деоккупации» Крыма и Донбасса

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украинская партия «Голос», лидером которой является вокалист музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, разработала стратегию «холодной деоккупации» территорий Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «Украинская правда» в четверг, 27 февраля.

По словам Вакарчука, этот план основан на «фундаментальном принципе сохранения украинских жизней». Партия предлагает странам заключить мир на украинских условиях.

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«Мы назвали его «План холодной деоккупации». «Холодной», потому что надеемся — не уверены, но надеемся — что именно таким способом, без горячей фазы, мы сможем приблизиться к решению проблемы восстановления территориальной целостности Украины в полном объеме. И Донбасс, и Крым — это неотъемлемая территория Украины. И мы не имеем права разменивать одно на одно», — цитирует его слова издание.

По словам Вакарчука, Минские соглашения убивают украинцев и создают иллюзию движения к миру, размывая украинский суверенитет.

План «Голоса» предусматривает прекращение огня на всей линии фронта, введение демилитаризованной зоны, создание временной международной администрации, деоккупация, первые выборы на освобожденных территориях и возвращение Крыма.

Кроме того, партия Вакарчука предлагает включить в повестку дня «нормандского формата» вопрос о деоккупации Крыма.

Ранее в четверг член партии «Голос» Сергей Рахманин также рассказал о плане по возвращению Донбасса. Он подразумевает создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

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